Ubisoft : de nouvelles rumeurs annoncent une acquisition par un fonds d'investissement américain

Le monde des jeux vidéo, pour ne pas dire le monde tout court, est en train de se transformer. Depuis quelque temps déjà, les géants du secteur se renforcent (pour devenir encore plus gros) en achetant à tour de bras les grandes sociétés de jeux afin de s'imposer et de mieux appréhender les évolutions du marché. Ainsi, Microsoft a récupéré dans son giron Bethesda Softworks pour 7,5 milliards de dollars et le groupe Activision Blizzard King pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars ; et SONY s'est offert BUNGIE, le studio derrière HALO et Destiny. Si Nintendo a fait savoir qu'il ne souhaitait pas jouer la surenchère, se contentant d'absorber uniquement les studios possédant l'ADN Nintendo, il n'en reste pas moins que le marché s'attend à d'autres grosses acquisitions dans les jours et semaines à venir. Certains gros studios sont d'ailleurs clairement en ligne de mire; notamment Ubisoft, une des grandes réussites françaises du secteur à qui l'on doit des licences emblématiques et mondialement connues comme Rayman, Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed, Prince of Persia, Just Dance ou encore The Lapins Crétins. Pour le moment, l'entreprise française, qui pèserait aux dernières nouvelles près de 4,8 milliards d'euros , résiste... Mais peut-être plus pour très longtemps si on en croit le site spécialisé Bloomberg. Alors attention, ce n'est pas officiel et il faut se méfier de ce genre d'information, lancée parfois pour déstabiliser ou simplement pour faire réagir les marchés.... Pour autant, toujours d'après Bloomberg, de grands fonds d'investissements américain comme Blackstone dirigé par les milliardaires Stephen Schwarzman et Jonathan Gray ou encore KKR & Co. L.P, l'un des plus anciens et importants groupes du monde spécialisés dans les opérations de fusion-acquisition, regarderait de près l'entreprise française alors que ses actions ont baissé de 41% durant l'année écoulée ... Cependant, pour le moment, Ubisoft n'aurait entamé "aucune négociation sérieuse avec des acquéreurs potentiels" et rien ne dit à ce stade qu' Yves Guillemot, fondateur et président d'Ubisoft mais aussi (avec sa famille) son actionnaire majoritaire, ne soit disposé à vendre...

Evidemment, on suivra cela de près... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Bnnbloomberg