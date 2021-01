Steelbook, Magnet... Un coup d'œil sur les premiers bonus de précommandes de Super Mario 3D World + Bowser's Fury

A la base, Super Mario 3D World est, comme Super Mario 3D Land avant lui, tout simplement excellent- à condition de comprendre qu'il s'agit en quelque sorte d'une version 3D de New Super Mario Bros et non d'un épisode Mario canonique "classique". Le jeu est un pur concentré de fun et de magie made in Nintendo avec une succession de niveaux délirants à découvrir seul ou à plusieurs. Une vraie pochette surprise qui fait partie des hits incontournables de la Wii U. Difficile dès lors de penser qu'il puisse en être autrement sur Nintendo switch surtout avec le jeu en ligne et l'ajout du prometteur Bowser's Fury.

Hier, Nintendo a d'ailleurs enfin levé le voile sur le jeu, éveillant un intérêt certain pour le/les titre(s). Dans la foulée, on découvre les premiers bonus de précommande. D'abord un magnet dévoilé par Nintendo Hong-Kong et, ensuite, un superbe steelbook disponible dans certaines enseignes en Corée du Sud.

En attendant de savoir si ces bonus seront aussi disponibles ailleurs (et en découvrir d'autres) retrouvez les en images sur cette page.