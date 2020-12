Super Mario 3D World + Bowser's Fury s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Souvent déconsidéré par les fans des Mario 3D car ressemblant beaucoup plus à un New Super Mario Bros en 3D qu'à un Super Mario 3D "classique", Super Mario 3D World a sorti en 2013 sur Wii U n'en reste pas moins un concentré de fun et de magie comme seul Nintendo sait encore en faire (souvenez-vous). Bourré d'idées novatrices avec des items très originaux comme la Double Cerise ou le costume Chat, le jeu est d'une richesse et d'une diversité incroyable. Il est aussi génial dans sa façon de réunir très simplement jusqu'à quatre joueurs dans une même partie. Alors certes, le jeu a quelques défauts, notamment son manque de difficulté lors de certaines séquences particulières (notamment les combats de boss) mais comme souvent avec les derniers jeux Nintendo "grand public", la difficulté faut aller la chercher (notamment en game + ou dans les derniers niveaux "secrets") mais de toute façon, en y regardant bien des jeux offrant autant de fun et d'émerveillement en multijoueur local, il n'y en a pas des masses.

Il semblait donc évident que tôt ou tard Super Mario 3D World allait être réédité sur Nintendo Switch... Et bingo, Super Mario 3D World sera l'un des premiers jeux de l'année sur la console de Nintendo. Au programme le jeu original sans le Miiverse ni toutes les features liées au GamePad (double écran, tactile, micro...) mais avec la possibilité de jouer à quatre en local mais aussi en ligne ! De plus, le jeu sort accompagné d'un mystérieux autre titre accolé à son nom : Bowser's Fury. A priori, il s'agit d'une nouvelle aventure pour l'instant très mystérieuse...On espère juste qu'elle sera plus longue et riche que les niveaux supplémentaires de Pikmin 3 Deluxe... Le jeu sera probablement l'un des gros succès de 2021 (en effet, on imagine mal un bide...) et en attendant d'en découvrir plus, les Game Awards diffusés hier ont été l'occasion de découvrir une première publicité US. Rien de transcendant mais l'occasion de voir quelques images du jeu et, aussi pour nous, de vous parler de ce titre qui fait partie de ceux que l'on attend avec impatience l'année prochaine surtout que l'on pourra y jouer tous ensemble.

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est attendu le 12 février 2021 .

Voir aussi :