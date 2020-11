Pikmin 3 Deluxe : notre test microcosmique sur Nintendo Switch

Pikmin est une licence très originale créée par Shigeru Miyamoto qui allie exploration, action et stratégie en temps réel. Après deux premiers épisodes sortis sur GameCube avant d'être adaptés à la "nouvelle façon de jouer" de la Wii, le troisième épisode sorti en 2013 sur Wii U, Pikmin 3, était apparu comme un aboutissement autant qu'une synthèse des différentes versions. Malheureusement, à cause de "l'échec" commercial de la Wii U, Pikmin 3 était passé quasiment inaperçu. Heureusement, dans les jeux vidéo, comme ailleurs, rien ne se perd, tout se récupère ! Et voilà donc que Pikmin 3 Deluxe débarque aujourd'hui sur Nintendo Switch prêt à (re)conquérir les joueurs ! Une nouvelle version reprenant le contenu du jeu original (dont els DLC) et lui ajoutant des améliorations et du contenu supplémentaire... Alors ce recyclage mérite-t-il que vous y investissiez vos précieux euros ? Eléments de réponse avec notre test complet à lire ICI.

Pour rappel, Pikmin 3 Deluxe est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 30 octobre 2020.

