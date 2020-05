Paper Mario : The Origami King : un Toad allié effacé du trailer

Il y a deux jours, Nintendo a présenté Paper Mario : The Origami King via un tweet et un trailer publiés sur les réseaux sociaux (voir ici) Si les rumeurs évoquaient un "retour aux sources" les premières images semblent plutôt indiquer que le jeu s'inscrit dans la lignée de Paper Mario : Color Splash, l'épisode précédent sorti sur Wii U. Cependant, le jeu devrait ajouter un système d'alliés et Paper Mario devrait donc bénéficier d'aide de la part de nouveaux personnages mais aussi d'anciens, des amis et des ennemis. Si pour l'instant, ce système reste assez flou, dans la version du trailer publiée en Chine et à Hong-Kong, le Toad que l'on voit suivre Mario apparaît lors de la courte séquence de combats alors que dans les autres versions, il a manifestement été effacé. Une suppression d'autant plus étrange que depuis, le trailer publié en Chine a été lui aussi modifié et qu'à son tour, le Toad a été effacé ! Espérons que nous en apprendrons plus sur le rôle des alliés d'ici peu. En attendant, retrouvez la séquence dans notre vidéo ci-dessous

Pour rappel, Paper Mario : The Origami King sortira le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Retrouvez toutes les infos sur le jeu dans notre news spéciale + un focus sur les combats ICI.