Paper Mario : The Origami King : un coup d’œil sur le système de combat

Nintendo vient d'annoncer un nouveau Paper Mario : Paper Mario : The Origami King. Un opus qui semble marcher dans les traces de Paper Mario : Color Splash et donc de ne toujours pas se rapprocher de la formule RPG des premiers opus même s'il faudra attendre plus d'informations pour s'en assurer. Quoiqu'il en soit, une chose est certaine : visuellement le jeu ressemble beaucoup au précédent. cependant, il innove au moins sur un point : le système de combat. En effet, désormais, lors des combats Mario est dans une arène, entouré de cercles à faire coïncider pour créer des lignes d'ennemis à abattre à la suite. Retrouvez quelques images de ce système ci-dessous dans une courte vidéo.

Paper Mario : The Origami King sortira le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Retrouvez toutes les infos sur le jeu dans notre news spéciale.