Paper Mario : The Origami King - L'avis des critiques - Toutes les notes et tous les tests

Paper Mario : The Origami King est le jeu Nintendo de l'été sur Nintendo Switch. Annoncé quelques semaines auparavant par surprise,, le jeu s'inscrit dans la lignée de Paper Mario : Color Splash, l'épisode Wii U, avec un côté aventure très prononcé et un humour WTF totalement barré. Si visuellement le jeu est magnifique et que globalement tout le monde s'accorde pour dire que le titre est extrêmement bien réalisé, d'un point de vue purement ludique, les avis divergent un peu entre ceux qui le trouvent génial et délirant, et les autres qui font la fine bouche notamment à cause de son système de combat jugé redondant...

De notre côté, si on trouve le jeu charmant et même très sympathique, on regrette son côté ultra dirigiste, sa difficulté inégale et son système de combat qui peut franchement taper sur les nerfs (même lors des combats de boss ) ! D'ailleurs, à l'arrivée, même si les deux jeux se ressemblent beaucoup, on préfère finalement (de peu) Paper Mario : Color Splash plus délirant et contenant (à notre humble avis) plus de séquences mémorables (l'hôtel, le niveau Super Mario Bros. 3, le steak, etc...)

Aujourd'hui, sur Metacritic, Paper Mario : The Origami King a un "metascore" de 80. La meilleure note (9/10) a été attribuée par Gameblog et la moins bonne (55/100) par Gamingtrend.

Pour avoir une vision globale des critiques, retrouvez ci-dessous, un florilège de notes obtenues par le jeu en provenance de différents sites français et étrangers, avec un bref résumé (en une phrase)

Revue de presse Paper Mario : The Origami King :

Gameblog : 9/10 : délirant et touchant, le maître incontestable dans son genre

: 9/10 : délirant et touchant, le maître incontestable dans son genre Puissance Nintendo : 17/20 : un jeu "craquant" avec aventure riche et palpitante, combats de boss flamboyants,

: 17/20 : un jeu "craquant" avec aventure riche et palpitante, combats de boss flamboyants, The Guardian : 4/5 : Une profondeur inattendue

: 4/5 : Une profondeur inattendue Jeuxactu.com : 16/20 : peut rivaliser sans peine avec certaines aventures canoniques de Mario !

16/20 : peut rivaliser sans peine avec certaines aventures canoniques de Mario ! Destructoïd : 8/10 : drôle et agréable à jouer

: 8/10 : drôle et agréable à jouer Nintendo Life : 8/10 : Malgré un système de combat raté, l'un des PM les plus drôles à "plisser de rire" !

: 8/10 : Malgré un système de combat raté, l'un des PM les plus drôles à "plisser de rire" ! Nintendo-master.com 7.5/10 Un titre frais et sympa mais vain...

7.5/10 Un titre frais et sympa mais vain... Switch-Actu : 75/100 - un très bon jeu même si peu audacieux (avec un système de combat meilleur que dans les deux derniers opus)

: 75/100 - un très bon jeu même si peu audacieux (avec un système de combat meilleur que dans les deux derniers opus) Actugaming.net : 7.5/10 - Une durée de vie colossale, des qualités d’écriture et un level design intelligent - Les qualités supérieures aux défauts

: 7.5/10 - Une durée de vie colossale, des qualités d’écriture et un level design intelligent - Les qualités supérieures aux défauts Game Informer : 7,5/10 : très drôle et avec de super combats de boss

: 7,5/10 : très drôle et avec de super combats de boss Venture Beat : 7,5/10 : adorable malgré ses défauts

: 7,5/10 : adorable malgré ses défauts Nintendo Town : 7/10 - Un jeu magnifique visuellement mais au système de combat lassant

: 7/10 - Un jeu magnifique visuellement mais au système de combat lassant Jeux-vidéo.com : 14/20 - Pas le meilleur PM de la série mais drôle et efficace

: 14/20 - Pas le meilleur PM de la série mais drôle et efficace Mynintendonews : 7/10 : Solide et charmant

: 7/10 : Solide et charmant IGN : 7/10 : un jeu sympathique qui manque de profondeur

: 7/10 : un jeu sympathique qui manque de profondeur Gamekult 6/10

Gamingtrend : 5,5/10 : un jeu fantastique... si on supprimait tous les combats !

Alors de quel côté penchez-vous ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu, si vous l'avez aimé ou pas dans les commentaires.

