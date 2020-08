Paper Mario : The Origami King : pourquoi avoir choisi des fournitures de bureau comme boss ?

On continue de faire notre petit tour des secrets de fabrication de Paper Mario : The Origami King, le jeu de l'été sur Nintendo Switch. Après le système de combat (voir ici) on s'intéresse aux boss, ou plutôt aux sous-boss en forme... de fourniture de bureau ! Un parti pris étonnant auquel on adhère ou que l'on rejette mais qui, quoi qu'on en pense, reste dans la thématique du papier tout en étant raccord avec le côté wtf du jeu... Dans une entrevue avec le site allemand PCGames , le producteur de la série, Kensuke Tanabe a d'ailleurs confirmé cela en expliquant pourquoi il avait choisi ces objets plutôt que des boss "normaux" :

La série Paper Mario est entièrement consacrée au papier. Nous avons eu l'idée des fournitures de bureau en pensant à divers thèmes liés au papier mais pas nécessairement à l'origami. Nous avons constaté que la représentation réelle quelque peu étrange des fournitures de bureau sans aucune fonctionnalités humaines, fonctionnait bien comme une accroche visuelle pour le jeu. Et en fin de compte, «normal» n'est pas forcément excitant, n'est-ce pas?

A l'arrivée, ces boss "réalistes" et "étranges" en forme de boîte de crayon ou de perforatrice nous rappellent aussi à quel point le jeu ressemble à Paper Mario : Color Splash dans lequel on retrouve aussi des objets réalistes géants ainsi que de nombreux mécanismes de gameplay. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

