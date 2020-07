Paper Mario : The Origami King : découvrez la seconde publicité diffusée actuellement à la télévision en France

Paper Mario : The Origami King est disponible depuis le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Après une première publicité diffusée peu avant la sortie du jeu (et qui renvoyait à l'époque de la Wii U), une seconde publicité (avec de nouvelles séquences spéciales) est désormais visible sur les écrans de télévision en France et plus spécifiquement sur les chaînes jeunesse. Découvrez cette nouvelle publicité sur cette page, avec en prime la première pour celles et ceux qui l'auraient loupé.

Pour plus d'infos sur Paper Mario : The Origami King, retrouvez notre test complet ICI. toutes les infos sur le jeu dans notre news spéciale + un focus sur les combats ICI.