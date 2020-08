Paper Mario : The Origami King reçoit la mise à jour 1.0.1 qui corrige notamment le bug de la Source aux mille couleurs

Paper Mario : The Origami King est le jeu de l'été sur Nintendo Switch, dans la droite ligne de l'épisode précédent Paper Mario : Color Splash. Si vous avez déjà craqué pour le jeu, vous savez peut-être que le jeu renferme un bug très gênant qui survient vers la fin, une fois que vous avez l'accès pour la Source aux mille couleurs et qui vous empêche carrément de finir le jeu (voir ici.) Cependant, pas de panique puisque c'est désormais de l'histoire ancienne. En effet, le jeu vient de recevoir une mise à jour qui non seulement corrige ce bug mais aussi pas mal d'autres... Voir la liste des corrections (en anglais) ICI.

Source : Nintendo