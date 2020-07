Paper Mario : The Origami King : attention au bug qui empêche de finir le jeu

Paper Mario : The Origami King est le jeu de l'été sur Nintendo Switch. Si les critiques sont partagées sur la finalité de cet opus, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un jeu coloré, amusant et bourré d'idées et de trouvailles qui saura plaire en particulier aux (petits et grands) enfants. Cependant attention ! De nombreux joueurs ont rapporté qu'un bug très gênant pouvait venir gâcher définitivement l'aventure. En effet, il semblerait qu'après avoir trouvé les différentes sources du jeu et accédé à la dernière, s'il vous prend l'idée de rebrousser chemin et de sortir de la zone en sauvegardant, vous ne pourrez plus avancer et terminer le jeu en vous rendant au château de Peach...

Vous serez donc obligé de recommencer le jeu ce qui est tout de même problématique si près de la fin ! Nintendo vient de confirmer être au courant du problème et travailler à un patch. Alors en attendant faîtes bien attention...

Source : Polygon