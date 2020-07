Premier test et et première note pour Paper Mario : The Origami King

Paper Mario : The Origami King débarque la semaine prochaine sur la Nintendo Switch. Alors que sur le web, les premières previews ont commencé à être publiées dont la nôtre qui est plutôt mitigée, entre déception et certitude que le jeu sera forcément fun et bourré d'idées et d'invention, au Japon le jeu vient d'avoir droit à son premier test et donc à sa première note. C'est toujours un moment important et symbolique pour un jeu puisque cela lance officiellement les festivités... Ou les hostilités !

Une fois n'est pas coutume, c'est le magazine japonais culte Famitsu qui a les honneurs du premier test, et donc de la première note. Pour rappel, Famitsu fait tester les jeux non pas par un testeur mais par quatre qui chacun note le jeu sur 10 ce qui fait qu'en réalité il ne s'agit pas d'un test mais de quatre tests et pas seulement d'une note mais plutôt d'une addition ! Alors l'addition de Famitsu est-elle salée ? Pas vraiment puisque le jeu reçoit une pluie de 9 pour un total de 36/40 , ce qui est plutôt pas mal surtout lorsqu'on lit la traduction des quatre tests (proposée par le site Nintendo Everything) tous très positifs... Retrouvez ci-dessous ce que l'on peut en retenir :

Une esthétique héritée de Color Splash "améliorée"

"améliorée" Des animations irrésistibles

Un humour omniprésent

De nombreuses sous quêtes

un rythme soutenu

Des environnements très bien construits

Des combats repensés façon puzzle

Des combats de boss avec du challenge