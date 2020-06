Wii U, GBA, Wavebird, Mii, Excite Truck... Nintendo redépose plusieurs marques

Nintendo a déposé aujourd'hui plusieurs marques au Japon dont certaines qui nous ramènent plusieurs années en arrière... En effet, à côté de Paper Mario : The Origami King qui sort le mois prochain sur Nintendo Switch, on retrouve la Game Boy Advance déposée dans les catégories jouet, machine et équipement ainsi que la Wii U rangée dans les mêmes catégories plus celle de l'éducation / divertissement. Nintendo a aussi (re)déposé la marque Wavebird (formidable manette sans fil de la GameCube) ainsi que la marque Mii tous deux dans la catégorie machines et équipement (avec en prime l'éducation / divertissement pour les Mii.)

Pour finir Nintendo a aussi exhumé la marque Excite Truck pour la déposer (comme Paper Mario) dans la catégorie machines et équipements. Alors que peut-on en déduire ? A ce stade, difficile à dire car il est normal que Nintendo continue à protéger ses marques. En attendant, d'en découvrir plus, retrouvez la liste complète de ces nouveaux dépôts ci-dessous