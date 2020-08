Paper Mario: The Origami King : des blocs-notes disponibles en récompense sur My Nintendo

Si vous êtes fan de Paper Mario : The Origami King et que vous êtes inscrit sur le programme de fidélité de Nintendo, My Nintendo, sachez qu'en ce moment vous pouvez y acquérir deux blocs-notes sous licence officielles en échange de 400 points Platine (que l'on obtient simplement en jouant ou en se baladant sur le site de Nintendo.) Attention car,évidemment, les stocks sont limités et les blocs ne devraient pas rester disponibles très longtemps... Notez que si, à priori, les blocs-notes sont "gratuits", il faudra tout de même vous acquitter des frais de port , d'au minimum 6,99€. Retrouvez une description et des images des deux blocs-notes ci-dessous. Plus d'infos sur le site My Nintendo

Griffonnez votre stratégie pour venir à bout du roi Olly sur ces blocs-notes Paper Mario: The Origami King ! Ce lot exclusif de deux blocs-notes, l'un aux couleurs de Mario et l'autre de Peach, est désormais disponible comme récompense. Utilisez leurs pages détachables pour noter ce qui vous passe par la tête, laisser des messages à vos proches ou faire votre liste de courses !



Chaque bloc mesure 12 x 12 cm et contient 50 pages. Les pages intérieures sont composées de papier 100 g/m², tandis que la couverture est en papier 250 g/m² avec une finition brillante.



Pour obtenir le code pour cette récompense en échange de 400 points platine, sélectionnez la bannière ci-dessus, puis commandez les blocs-notes via le My Nintendo Store. Attention, les quantités sont limitées ! N. B. : vous pouvez commander ces blocs-notes avec d'autres articles du My Nintendo Store, mais vous ne pouvez utiliser qu'un seul code par commande.

Source : Nintendo