Attention : une erreur à ne pas faire lors de vos précommandes sur le store de My Nintendo

A chaque fois que l'on commande quelque chose sur le My Nintendo Store, il faut toujours s'acquitter des mêmes frais de port de 6,99€ quelque soit l'article commandé. Et c'est la même chose avec les récompenses "gratuites" du programme de fidélité My Nintendo à échanger contre des Points platine. En théorie, elles sont offertes en récompense de notre implication sur les sites et dans les jeux mobile Nintendo (qui nous font gagner des points Platine à échanger) mais en pratique, pour les recevoir, il faut tout de même débourser pour chaque récompense, les fameux 6,99€ de frais de port.

Pour éviter de les payer, il est possible cependant de profiter d'une commande sur le My Nintendo Store. En effet, les frais de port sont fixes, quelque sont le nombre d'articles commandés. Vous pouvez donc faire la commande d'un T-Shirt, d'une figurine, d'un jeu de carte et même y ajouter une récompense "gratuite" : les frais de port resteront à 6,99€ pour le tout. Evidemment, encore faut-il qu'il y ait des choses intéressantes à acheter sur le My Nintendo Store- voire des choses tout simplement ! Et ça, c'est pas gagné car pour le moment, la boutique en ligne de Nintendo France n'étant pas vraiment bien achalandée (surtout comparée à celle de Nintendo UK ou Japon par exemple.) mais cela peut vite changer...

Depuis peu, il est par exemple possible de précommander sur le My Nintendo Store, la manette N64 sans fil pour pouvoir retrouver les sensations d'époque en rejouant aux jeux N64 bientôt disponibles sur Nintendo Switch- voir détails ici. La manette est disponible actuellement au prix de 49,99€ auquel il faut donc, évidemment, rajouter les frais de port, de 6,99€ ce qui fait un total de 56,98€ . Un prix conséquent qui ne bougera pas si vous décidez d'en profiter pour prendre une des récompenses "gratuites" actuellement disponibles sur My Nintendo comme le Boitier pour cartouche Nintendo Switch ou encore l'Anneau Zelda pour smartphone (sachant que contrairement aux article payants vous ne pouvez réclamer qu'un seul article gratuit par commande.)

C'est évidemment très tentant, seulement, honnêtement, on ne le vous conseille pas. Si vous voulez vraiment recevoir votre manette N64 lorsqu'elle sera disponible, on vous conseille de l'acheter seule et de ne prendre en même temps aucun article ni même de récompense "gratuite". Pourtant, pour le coup, la récompense deviendrait vraiment gratuite sauf que de notre expérience, vous risquez de rencontrer un petit souci...

Il semblerait qu'il y ait un problème avec les précommandes et particulièrement celles couplées avec un article ou une récompenses disponibles. Peut-être est-ce à cause des frais de port partagés... A dire vrai, on ne sait pas d'où vient le souci et ce qui le provoque vraiment mais votre serviteur en a fait les frais plusieurs fois et dans le doute, mieux vaut commander simplement l'article. En effet, à plusieurs reprises, des précommandes faites sur le store de My Nintendo n'ont pas été honorées. La dernière en date concernait l'amiibo Ratha Destructeur (collection Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin) précommandé en juin en même temps que la récompense gratuite Bloc-notes Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau; une récompense reçue quelque temps après au contraire de l'amiibo qui n'est jamais arrivé (malgré un numéro de colis fantôme.)

Alors évidemment, on pourrait penser que c'est "la faute à pas de chance" et une mésaventure banale qui peut malheureusement arriver sauf que lorsque nous avons contacté Nintendo à ce sujet le 4 août dernier (assez remonté, il faut le dire) et que nous avons émis l'hypothèse que les précommandes perdues étaient souvent accompagnées par un autre article / récompense disponible en magasin, voici la réponse que nous avons obtenu :

Cher client,



Merci pour ce nouvel e-mail. Je comprends votre grande déception et j'en suis sincèrement désolée. Sachez que suite à votre précédent e-mail, j'ai fait remonter votre mécontentement à notre service spécialisé afin qu'ils en prennent bonne note. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul et j'ose espérer que les retours porteront leurs fruits. J'aurais aimé vous aider davantage mais, comme vous le dites vous-même, les amiibos ne sont plus disponibles pour le moment et je n'ai pas été informée d'une autre offre pour le moment. Je suis navrée de ne pas pouvoir vous assister davantage et vous souhaite tout de même une belle journée.



Cordialement,

Melinda

Service Client Nintendo Europe

Ainsi, d'autres clients auraient rencontré le même problème... Signalons qu'à chaque erreur, Nintendo a remboursé les frais engagés mais c'est la moindre des choses et lorsqu'il s'agit d'un article rare, c'est une maigre consolation. Depuis cet été, on ne sait pas si les retours ont porté leurs fruits et si le "souci" a été réglé. On ne sait d'ailleurs pas si ce genre de souci se produit systématiquement lorsqu'on réunit une précommande et une commande ce qui oblige à deux colis, alors qu'il n'y a qu'un frais de port mais évidemment, on vous invite à faire attention mais aussi à nous faire part de vos expériences sur le My Nintendo Store dans les commentaires.