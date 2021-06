amiibo Monster Hunter Stories 2 : trois nouvelles figurines disponibles en exclusivité sur My Nintendo Store et déjà (presque) en rupture de stock

Après les amiibo Monster Hunter Rise, c'est au tour des trois nouveaux amiibo Monster Hunter Stories 2 à faire leur apparition en précommande et en exclusivité sur le store de My Nintendo. Il s'agit des figurines suivantes dont vous pouvez retrouver les images ci-dessous :

amiibo Ratha Destructeur à 24,99€

Cet amiibo peut être utilisé pour obtenir une armure spéciale dans Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. De plus, vous pouvez le scanner une fois par jour pour jouer à la Fortune de Tsukino et tenter d'obtenir des objets utiles dans le jeu.

amiibo Ena à 19,99€

Cet amiibo peut être utilisé pour obtenir une armure spéciale dans Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. De plus, vous pouvez le scanner une fois par jour pour jouer à la Fortune de Tsukino et tenter d'obtenir des objets utiles dans le jeu.

amiibo Tsukino à 19,99€

Cet amiibo peut être utilisé pour obtenir une armure spéciale dans Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. De plus, vous pouvez le scanner une fois par jour pour jouer à la Fortune de Tsukino et tenter d'obtenir des objets utiles dans le jeu.

Malheureusement en quelques heures à peine les amiibo Ena et Tsukino étaient déjà en rupture de stock... Reste donc pour le moment l'amiibo Ratha Destructeur ( en tout cas à l'heure ou cette news est publiée.) Espérons que Nintendo a prévu un réassort sachant que ces amiibo peuvent être utilisés dans Monster Hunter Stories 2 pour débloquer des armures spéciales et pour jouer une fois par jour à la Fortune de Tsukino permettant de gagner de nombreux objets à priori utiles dans le jeu.

Pour rappel, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin débarque le 9 juillet 2021

,