My Nintendo : obtenez gratuitement un calendrier 2021 exclusif sur le site officiel

Régulièrement, le site officiel de Nintendo via son programme de fidélité "My Nintendo" propose des goodies exclusifs "gratuitement"- ou presque ! C'est une nouvelle fois le cas aujourd'hui avec ce calendrier Nintendo exclusif My Nintendo que l'on peut obtenir contre 300 points Platine . Pour rappel, les points Platine sont des points que l'on engrange soit en jouant tout simplement aux jeux mobiles de Nintendo soit en se rendant régulièrement sur l'eShop (de la 3DS et de la Nintendo Switch) ou même en visitant le site officiel de Nintendo.Autant dire qu'il est logiquement assez simple d'avoir 300 points Platine en stock. Cependant comme d'habitude il y 'a une pouille dans le cottage puisqu'il faut forcément s'acquitter des frais de port fixés à 6,99€ . Pour faire passer la pilule, vous pouvez alors en profiter pour acheter autre chose sur le store de Nintendo sachant que même avec plusieurs articles les frais de port ne bougent pas. Pour voir à quoi ressemble le calendrier, retrouvez une description et quelques images ci-dessous.

2021 arrive à grands pas ! Préparez-vous à l'arrivée de l'année 2021 avec ce calendrier aux couleurs de Nintendo, disponible en exclusivité comme récompense My Nintendo contre 300 points platine (plus frais de port) !



Ce calendrier de bureau exclusif se compose de 13 pages portant des illustrations de personnages Nintendo, d'un support et d'un étui. Un espace au verso de chaque page du calendrier vous permet d'y noter vos rendez-vous ou votre emploi du temps. Montez tout simplement le support pour poser le calendrier sur votre bureau ! Vous pouvez échanger 300 points platine contre cette récompense en utilisant la bannière ci-dessus, puis passer commande sur le My Nintendo Store. Attention, les stocks sont limités ! N. B. : vous pouvez commander cet article avec d'autres articles du My Nintendo Store, mais vous ne pouvez utiliser qu'un seul code par commande.