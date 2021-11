Nouvelle récompense "gratuite" WarioWare: Get It Together sur My Nintendo

Si vous aimez les goodies exclusifs et que vous avez bien aimé WarioWare: Get It Together!, vous serez peut-être intéressé par ce Lot de rubans adhésifs décoratifs « washi » WarioWare: Get It Together! disponible depuis aujourd'hui sur My Nintendo contre 500 points platine (des points que l'on obtient principalement en jouant aux jeux mobiles Nintendo.) La récompense est gratuite- ou presque puisque, comme toujours, il faut tout de même s'acquitter des frais de port banalisés à 6,99€ . Pour éviter de les payer uniquement pour cette récompense, vous pouvez en profiter pour découvrir les promotions de Noël du store de Nintendo puisque quelque soit le nombre d'articles commandés, les frais de port ne bougeront pas.

Retrouvez ci-dessous la présentation du Lot de rubans adhésifs décoratifs « washi » WarioWare: Get It Together!

Pour rappel, WarioWare: Get It Together! est disponible depuis le 10 septembre sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le jeu, retrouvez notre test complet ICI, nos vidéos de gameplay, LA et notre Revue de presse LA. De plus, n'oubliez pas qu'une démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop.