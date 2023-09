Super Mario Bros. Wonder : diorama, aimants, pin's, figurine... Aperçu des goodies et des bonus de précommande

Il n'y a pas à tergiverser des heures : on est déjà fan de Super Mario Bros. Wonder ! Et on n'est pas les seuls si on se fie aux premières impressions publiées par les sites spécialisés. Après un Nintendo Direct spécial (voir ICI) et une vidéo récapitulative (voir LA), nous voilà prêt pour découvrir cette nouvelle aventure de Mario et ses amis, qui s'annonce spectaculaire et féerique.

Si vous êtes prêt, vous aussi, vous aurez peut-être envie de réserver une copie du jeu afin d'être sûr l(ou à peu près sûr) de l'avoir le jour J mais aussi afin de récupérer quelques goodies. En effet, Nintendo (comme différentes enseignes) propose sur le My Nintendo Store des bonus de précommande très sympathiques. Ainsi, en précommandant Super Mario Bros. Wonder au prix de 59,99€, vous recevrez une élégante (et très utile) balle antistress en forme de pomme d'éléphant ainsi qu'un ensemble de trois pin's (comprenant une fleur prodige, une fleur cancan et une pomme d'éléphant). .

Par ailleurs, en ajoutant 16€ , et donc, pour un total de 75,99€ , vous pourrez recevoir le jeu ainsi qu'une figurine en résine de fleur cancan, un diorama 2D et un ensemble d'aimants (et bien sûr, la balle antistress et les pin's). Retrouvez des images de ces goodies ci-dessous et plus d'infos sur la boutique My Nintendo.

Encore un peu de patience, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Lire aussi :

,

Source : Nintendo