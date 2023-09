Super Mario Bros. Wonder se présente dans une toute nouvelle bande-annonce

Petite surprise de ce vendredi, Nintendo vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce pour le hit en puissance Super Mario Bros. Wonder et nous sommes plus que gâtés puisque celle-ci ne fait pas moins de 6 minutes. Dans ce nouvel aperçu du jeu, vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur les zones ouvertes du jeu, sur les nouveaux personnages à jouer tel que Carottin ou Yoshi, ou encore en apprendre plus sur les badges. Bien que cette bande-annonce fasse un peu redite du Nintendo Direct spécial du jeu, Super Mario Bros. Wonder est tout de même attendu pour le 20 octobre prochain et c'est ça la vraie bonne nouvelle.

Embarquez pour une prodigieuse aventure avec Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch ! Le gameplay classique des jeux Mario à défilement horizontal s'apprête à prendre une toute nouvelle direction avec l'arrivée des fleurs prodiges, qui viennent bouleverser les choses pour créer des moments aussi spectaculaires qu'inattendus ! Préparez-vous à voir des tuyaux prendre vie, à semer le chaos en tant que boule à pics géante et à assister à bien d'autres prodiges ! Incarnez de nombreux personnages Super Mario et métamorphosez-vous ! Faites votre choix parmi des personnages tels que Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi ou encore Toad, et métamorphosez-vous en Mario éléphant grâce à une nouvelle transformation pleine de surprises pour repousser vos adversaires à coups de trompe ! Découvrez la magie des prodiges en bonne compagnie Faites équipe avec jusqu'à trois autres personnes en multijoueur local sur une même console Nintendo Switch pour vivre ensemble la magie des prodiges tout en vous entraidant pour atteindre l'arrivée.