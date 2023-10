SONIC Superstars s'est offert un trailer de lancement pour célébrer sa sortie

Cette semaine est à marquer d'une pierre blanche avec la sortie des derniers opus de 2 grandes licences rivales. D'un côté, nous avons Mario avec la sortie de Super Mario Bros. Wonder ce 20 octobre 2023, et de l'autre nous retrouvons SONIC Superstars, disponible officiellement depuis le 17 octobre 2023 . Pour cette occasion, SEGA a mis à disposition des joueurs une bande-annonce de lancement à retrouver ci-dessous. Du côté de Nintendo-Master.com, l'acquisition du jeu ayant été faite relativement tardivement, nous ferons au mieux pour vous proposer notre test dédié dans les prochains jours.

Explorez les Northstar Islands dans ce tout nouveau voyage, qui reprend l'action rapide et les séquences des jeux Sonic classiques. Incarnez Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, et utilisez les Emerald Powers qui offrent des manières inédites de se déplacer et d'attaquer. Parcourez des environnements magnifiques, en solo ou jusqu'à quatre joueurs, pour déjouer les plans du Dr. Eggman, de Fang et d'une nouvelle ennemie qui cherchent à transformer les animaux géants des îles en Badniks

Fonctionnalités principales :