Jeux, films, parcs d'attraction... SEGA veut que SONIC rattrape et surpasse Mario

SEGA a publié un entretien avec Osamu Ohashi, le chef de la 2eme division de chez SEGA en charge des jeux Sonic. On y apprend des tas de choses sur la stratégie de SEGA qui veut développer des jeux Sonic "en masse" dans des genres très différents (sport, RPG, action, etc...) mais aussi investir dans d'anciennes IP à succès. Osamu Ohashi confirme aussi que pour le moment près de 95% des ventes des jeux Sonic sont réalisées en dehors du Japon (ce qui explique sûrement le score riquiqui de la première semaine d'exploitation de SONIC Superstars sur l'Archipel- voir ici) SEGA veut que cela change. Il faut que Sonic ait du succès partout; un peu comme un certain... Mario.

C'est le modèle à suivre, ou plutôt : à battre. SEGA veut marcher dans les traces de la mascotte de Nintendo, la rattraper et même la dépasser, et cela aussi bien dans les jeux que dans les films ou dans les parcs d'attraction ! Quelque part, depuis les années 90 , rien n'a changé sauf que cette fois, SEGA semble bien décidé à faire gagner son champion. Alors, qui sait, peut-être que bientôt, on dira "Sonic, c'est plus fort que Mario !"

Retrouvez un extrait de l'entrevue ci-dessous, et l'intégralité (en japonais), ICI.

Comment comptez-vous développer Sonic à l'avenir ?

Osamu Ohashi : Tout simplement, je veux surpasser Mario. À l'origine, Sonic a été développé pour rivaliser avec Mario, et nous n'y sommes toujours pas parvenus. Parce que nous respectons Mario, notre objectif est de le rattraper et de le surpasser. Nous voulons que Sonic soit joué dans le monde entier, y compris au Japon, tout comme Mario, que le film soit un plus grand succès que Mario et que l'USJ (Universal Studios Japan) construise une zone Sonic. C'est notre objectif en tant qu'amoureux de Sonic.

Pour rappel, SONIC Superstars est disponible depuis le 17 octobre 2023 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch

Lire aussi :

Et aussi :

,