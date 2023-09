Super Mario Bros. Wonder a déjà été testé - Revue de presse des premiers avis du nouveau Mario

Cela faisait 11 ans qu'une console de salon Nintendo n'avait pas eu droit à nouvel opus de Super Mario en 2D. Mais avec la sortie, le mois prochain , de Super Mario Bros. Wonder, les fans vont enfin pouvoir retrouver le célèbre plombier dans une toute nouvelle aventure 2D qui semble très prometteuse si on se fie au images diffusées lors du Nintendo Direct spécial de jeudi dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Si, malheureusement, Nintendo n'a pas publié de démo pour permettre aux joueurs de se faire un avis manette en main, quelques journalistes US ont pu malgré tout s'essayer au jeu à travers quelques niveaux.

Les premières previews ont été publiés dans la foulée et pour le moment, c'est un carton plein. Nintendo a semble-t-il réussi a donné un sacré coup de jeune à sa licence autant qu'un sacré coup de vieux à la concurrence. Si, évidemment, on tentera de rester objectif car, c'est bien connu, c'est souvent tout beau quand c'est tout neuf, retrouvez ci-dessous quelques morceaux choisis des previews que vous pouvez lire en ce moment sur le net. Enjoy. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous attendez avec impatience Super Mario Bros. Wonder,

Revue de presse des previews de Super Mario Bros. Wonder,

Gamespot

Les effets des Fleurs prodiges sont si variés et changent tellement le gameplay que j'hésite à partager ne serait-ce que la poignée à laquelle j'ai joué, car découvrir leurs délicieuses surprises, c'était comme déballer un cadeau d'anniversaire à chaque fois

IGN

Même le petit morceau que j'ai pu expérimenter me pousse à mettre de côté tous les autres jeux à succès qui sortiront en octobre aux côtés de Wonder afin de pouvoir me concentrer sur la dernière aventure Super Mario de Nintendo.

Game Informer

Super Mario Bros. Wonder semble être le jeu Mario 2D le plus créatif depuis des années. Même au-delà de la mise en œuvre des Fleurs prodiges, Super Mario Bros. Wonder semble être une nouvelle direction pour la franchise, même si ses mécanismes de base nous ramènent là où tout a commencé. Pour la première fois depuis longtemps, je sens que de véritables surprises m'attendent à chaque coin d'un nouveau jeu Mario 2D, et j'ai hâte de les découvrir et de découvrir les plaisirs certains qu'elles apporteront.

Comicbook

Durant mon bref passage avec Super Mario Bros. Wonder , je suis reparti très impressionné. Comme le New Super Mario Bros. original , Super Mario Bros. Wonder semble immédiatement familier, mais aussi frais. Dans les niveaux auxquels j'ai joué, il y avait de nouveaux power-ups, de nouveaux ennemis et de nouvelles animations, qui ont tous contribué à donner le sentiment que la série 2D reçoit une bouffée d'air frais bien nécessaire.

Polygon

Après avoir passé une trop brève séance pratique avec Super Mario Bros. Wonder , je suis reparti avec un sentiment d'émerveillement. Le jeu semble énergique et inspiré, et respectueux envers les fans de Mario, nouveaux et anciens. Il s'agit d'un jeu de démonstration qui ressemble à un adieu parfait pour la Nintendo Switch, même si son exploration des nouvelles idées de Mario aurait facilement pu être enregistrée pour la prochaine génération de console Nintendo

ARS Technica

Oui, il s'agit toujours d'un jeu de plates-formes à défilement latéral, et oui, tous ceux qui ont joué à un nouveau jeu SMB en connaîtront immédiatement les bases. Mais les règles de mouvement et de progression ont été modifiées grâce à une combinaison de nouveaux bonus, de "badges" additifs qui personnalisent votre personnage et de "fleurs prodiges" qui plongent chaque niveau dans un état de chaos psychédélique. C'est un Mario en deux dimensions qui, pour la première fois depuis très longtemps, tente quelque chose de nouveau.

ENGADGET

Avec Super Mario Bros. Wonder, Nintendo a réussi à réinventer son jeu de plateforme pour une nouvelle génération tout en gardant tout le charme et le côté ludique qui ont fait de la série un classique il y a près de 40 ans. Et, même si je n'ai eu qu'un aperçu rapide de ce qui nous attend, le prochain sidecroller 2D de Nintendo ressemble déjà à un achat instantané.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

