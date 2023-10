Super Mario Bros. Wonder : des éléments d'icones sur le Nintendo Switch Online

Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous pouvez afficher votre passion pour Super Mario Bros. Wonder en vous créant une icône de profil "unique grâce à de nouveaux éléments d'icônes disponibles via l'onglet Nintendo Switch Online accessible depuis le menu de votre console. Chaque élément contre 5 ou 10 points Platine (des points que l'on obtient simplement en jouant ou en se rendant sur les sites de Nintendo). Attention, ce premier set d'éléments est disponible depuis vendredi dernier, il ne vous reste que que deux jours avant qu'il ne soit remplacé par un second. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez sur cette page, un aperçu des éléments d'icône actuellement disponibles.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop

