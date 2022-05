Congo's Caper, Pinball et Rival Turf! disponibles gratuitement pour les abonnés Nintendo Switch Online

Si vous êtes abonnés au service Nintendo Switch Online, vous n'êtes pas sans savoir qu'il manque et manquera toujours des jeux disponibles via les émulateurs NES et Super NES. Nintendo vous entend et continue régulièrement de rajouter des jeux à son service, et ce sans même nous prévenir ! Sont donc désormais disponibles ces trois nouveaux jeux :

Pinball sorti sur NES en 1984

Congo's Caper sorti sur Super NES Rival Turf! sorti sur Super NES en 1992

Pour l'occasion, Nintendo of America nous ont concoctés, comme à leur habitude, une petite bande-annonce des trois titres.