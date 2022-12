River City Girls est disponible dans l'offre "Jeux à l'essai" pour les abonnés au Nintendo Switch Online

Les amateurs de beat-'em-up peuvent se réjouir, River City Girls est disponible gratuitement dans l'offre "Jeux à l'essai" pour les abonnés au Nintendo Switch Online dès maintenant et jusqu'au 12 décembre prochain . Vous aurez donc 6 jours pour terminer l'intégralité du jeu (qui vous demandera environ 7 heures pour en voir le bout) et vous adonnez aux meilleurs bastons que celui-ci propose avant la sortie imminente de River City Girls 2.

Pour rappel River City Girls est disponible depuis le 5 septembre 2019 sur Nintendo Switch. Vous pouvez jeter un coup d'œil à sa bande-annonce ci-dessous pour en apprendre plus sur ce titre.

Il y a encore du grabuge dans les rues de River City, mais cette fois les garçons ne sont pas de la partie ! Dans cette toute nouvelle mouture de la légendaire série de beat-'em-up, nos héros au sang chaud Kuni et Riki ont été capturés, laissant à leurs copines farouches, Kyoko et Misako, le soin de distribuer les mandales. Utilisez vos poings et vos pieds pour vous frayer un chemin à travers la ville, en solo ou avec un ami en coopération locale. Obtenez de nouvelles compétences, gavez-vous de power-ups, brandissez toutes sortes d'armes et faites pleuvoir les combos, projections et attaques spéciales pour renvoyer les méchants pleurer dans les jupons de leurs mères, le tout dans un style 16 bits indécent ! Les scènes d'action trépidantes sont ponctuées de planches d'histoire façon manga, de cinématiques animées et d'une bande son techno-pop épique. De la bonne baston old school pour une nouvelle génération !

Caractéristiques principales :