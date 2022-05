Nintendo reconfirme l'arrivée prochaine de Pokémon Snap et de Kirby 64 dans sa nouvelle bande-annonce du Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Le DLC de Splatoon 2, l'Octo Expansion est désormais disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, boostant cette offre. À cette occasion, Nintendo of America a publié une nouvelle bande-annonce pour son service, plus complète et intégrant désormais toutes les nouveautés comprises dans cette offre.

Cette nouvelle bande-annonce, visible ci-dessous, est aussi l'occasion de confirmer que Pokémon Snap et Kirby 64 : The Crystal Shards sont bel et bien prévus sur le service c'émulation Nintendo 64 et devraient débarquer sous peu . Si ces deux titres étaient déjà annoncés sur le service depuis son annonce même en septembre dernier , il est bon de savoir que Nintendo ne les oublie pas et de les voir en action. Espérons que ces titres se voient ajoutés à l'offre le plus rapidement possible.