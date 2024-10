Les premiers détails fuitent sur le nouveau grand projet de Nintendo en test via le Nintendo Switch Online: Playtest Program

Souvenez-vous, il y a quelques jours, Nintendo a dévoilé un mystérieux test pour le Nintendo Switch Online, entrainant toutes sortes de spéculations : arrivée de jeux GameCube ? Game Pass version Nintendo ? Nouvelles fonctionnalités ?

Tout semblait possible... Cependant, comme souvent , notre imagination n'était pas à la hauteur.

D'après les premiers retours des participants au test (qui débutera officiellement le 24 octobre prochain ), il s'agit d'une sorte de Minecraft à la sauce Nintendo; un jeu multijoueur qui demande de coopérer avec les autres joueurs afin de faire fleurir une planète morte.

A priori, c'est un titre très ambitieux qui combine la créativité et la coopération.

Pour mémoire, Nintendo a sélectionné 10 000 participants , préalablement abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel et résidant au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France,. Ils ont tous signé une clause de non-divulgation... Cependant, on se demande comment cette clause va pouvoir être tenue surtout que le test n'a même pas commencé et que déjà les images et les infos tournent sur le net....

Il est de notre avis que Nintendo devrait présenter le jeu officiellement d'ici peu, en tout cas avant le 24. Donc, restez connecté pour plus d'infos à venir...

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

La Nintendo Switch reçoit une mise à jour et passe en version 19.0.0 - Tous les détails

------------------------------------------------------------------------------------------

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel

Voir aussi :

This is what the select public test is for on Wed. No, I’m not in it. This is the new info learned just now from the app itself. Which launches but can’t be played yet.



Looks like a Nintendo MMO. This is crazy! pic.twitter.com/jnWE7j0VCe