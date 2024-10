Nintendo Switch Online - Un grand test organisé pour une fonction bien mystérieuse

Après l'annonce d'Alarmo qui a suscité quelques indignations auprès des joueurs qui s'attendaient plutôt à voir une nouvelle console de Nintendo débarquer dans le fil d'actualité de Nintendo, l'entreprise récidive aujourd'hui en annonçant un mystérieux test à grande échelle pour le Nintendo Switch Online. Il s'agit d'un ajout, et donc d'une nouveauté sur le service. Celle-ci sera mise en test du jeudi 24 octobre à 3 heures du matin (heure de Paris) au mercredi 6 novembre à 01h59 . Pour vous inscrire à ce test et faire partie des privilégiés qui auront droit à de nouvelles fonctionnalités durant ce laps de temps, rien de plus simple, il vous faudra suivre ce lien et vous assurer de remplir les conditions suivantes :

Disposer d'un abonnement au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel à compter du jeudi 10/10/2024 à 00:00 (HAEC).

Avoir 18 ans ou plus à compter du jeudi 10/10/2024 à 00:00 (HAEC).

Disposer d'un compte Nintendo dont le paramètre de pays/région indique : Japon, États-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie ou Espagne.

Attention cependant les ouvertures aux inscriptions se tiennent du jeudi 10 octobre à 17 heures (heure de Paris) au mardi 15 octobre à 16h59 . A votre avis, quel est donc ce mystérieux test sur le Nintendo Switch Online à l'aube d'une nouvelle génération de console Nintendo ?

À propos du service Nintendo Switch Online: Playtest Program Dans le cadre d'un nouvel ajout au service Nintendo Switch Online proposé pour les consoles Nintendo Switch™, nous organisons un test intitulé Nintendo Switch Online: Playtest Program. Nous recherchons des personnes disposées à participer à ce test et disposant d'un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Les personnes retenues devront télécharger un logiciel dédié sur leur propre console Nintendo Switch pour pouvoir participer.

Au Japon, les participants seront sélectionnés par tirage au sort si le nombre de candidats est trop élevé. En dehors du Japon, les participants seront sélectionnés selon le principe du premier arrivé, premier servi. * Le Playtest devrait compter environ 10 000 participants. Période de dépôt des candidatures Jeudi 10/10/2024 17:00 (HAEC) - Mardi 15/10/2024 16:59 (HAEC) * La période de dépôt des candidatures prendra fin plus tôt si le nombre maximal de participants a été atteint. Durée du Playtest Jeudi 24/10/2024 03:00 (HAEC) - Mercredi 06/11/2024 01:59 (HNEC)