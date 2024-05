Zelda : A Link to the Past - des icônes rétro en récompenses sur Nintendo Switch

Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous pouvez actuellement récupérer des éléments d'icônes "rétro" tirés de The Legend of Zelda : A Link to the Past, l'éternel hit de la Super Nintendo.

Pour les obtenir, vous devrez cependant effectuer une "mission" qui consistera à lancer l'application Super Nintendo de la console et de jouer (au moins) une picoseconde à The Legend of Zelda : A Link to the Past.

Vous pourrez alors obtenir 5 images reprenant les artworks des personnages du jeu, en "dépensant" tout de même pour chacune, 10 points Platine (des points que l'on obtient simplement en jouant ou en se rendant sur les sites de Nintendo ou en effectuant des "missions"- comme celle-ci qui vous rapporte... 50 points .)

Notez cependant que si ces éléments d'icônes événementiels vous font de l'œil, il ne faudra pas trop tarder car ils ne seront disponibles que jusqu'au 4 juin prochain. Pour voir à quoi ressemblent ces images, retrouvez nos captures d'écran sur cette page.

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

