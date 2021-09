Les jeux Game Boy et Game Boy Color pourraient être ajoutés à l'abonnement actuel du Nintendo Switch Online

Lors du Nintendo Direct (dont tous les détails sont ICI) Nintendo a confirmé l'arrivée des jeux N64 et Mega Drive avec une nouvelle formule d'abonnement au Nintendo Switch Online. Une annonce qui n'était pas tout à fait une surprise puisque depuis quelques temps des rumeurs courraient sur la possible arrivée des jeux N64 sur Nintendo Switch avec en prime, une augmentation du prix de l'abonnement au Nintendo Switch Online. Des rumeurs qui se sont révélées exactes- ou presque. En effet, les rumeurs affirmaient aussi que la Nintendo Switch allait accueillir les bibliothèques des jeux Game Boy et Game Boy Color. Seulement, pour le moment, Nitnendo n'a fait aucune annonce dans ce sens. Est-ce à dire que c'était une erreur ? D'après l'insider Nate the Hate, spécialiste des rumeurs, qui avait été un de ceux qui avait non seulement annoncé l'arrivée des jeux N64 mais aussi l'augmentation du prix de l'abonnement: les jeux Game Boy et Game Boy Color seraient toujours prévus. Mieux, ils pourraient être inclus dans l'abonnement de base, c'est à dire sans surcoût supplémentaire. Tom Phillips, autre habitué des rumeurs, et rédacteur émérite d'Eurogamer, pense quant à lui que Nintendo a préféré mettre en avant dans un premier temps jeux N64 et Mega Drive mais que les jeux Game Boy et Game Boy Color seront annoncés plus tard. Quoiqu'il en soit, lui aussi réaffirme que les jeux Game Boy et Game Boy Color viendront bientôt rejoindre les jeux NES, Super Nintendo, N64 et Mega Drive.

Les jeux N64 et Mega Drive sont attendus fin octobre 2021 sur Nintendo Switch. D'ici là, Nintendo nous aura donné plus de détails notamment le prix du pack additionnel. Peut-être en apprendrons-nous plus à ce moment-là.

