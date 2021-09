La manette N64 sans fil de la Nintendo Switch possède des boutons supplémentaires

Suite au Nintendo Direct de jeudi dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI, Nintendo a officialisé l'ajout prochain d'un "pack additionnel" à l'abonnement du Nintendo Switch Online ajoutant les jeux N64 et Mega Drive (voir tous les détails ici.) Pour pouvoir profiter des jeux originaux dans les meilleures conditions, Nintendo a annoncé dans le même temps deux nouvelles manettes sans fil reprenant le design des manettes N64 et Mega Drive. Elles seront en vente en exclusivité sur le My Nintendo Store très prochainement au prix de 49,99€ pièce. En attendant ce jour, des images des manettes circulent sur le net. L'occasion de noter que comme pour les rééditions des manettes NES et Super NES, les nouvelles manettes N64 et Mega Drive bénéficieront de boutons supplémentaires. Sur le haut de la manette N64, on retrouvera ainsi les boutons Home et Partage ainsi que quatre témoins LED et un port USB-C. A côté de la gâchette R, on retrouvera aussi un petit bouton ZR. Comme pour le moment, le dos de la manette n'a pas encore été montré, on ne peut que supposer que la nouvelle manette ajoutera aussi un petit bouton ZL non loin de la gâchette Z, de façon à ce qu'il soit accessible en tenant la manette par le milieu. On ne sait pas non plus si la manette vibrera. Pour mémoire, la manette de la N64 pouvait recevoir un "kit vibration" (ou "Rumble pack") permettant de la faire vibrer et qui était utilisé dans plusieurs jeux notamment dans Ocarina of Time. Evidemment, on devrait avoir toutes les informations très prochainement, le "pack additionnel" du Nintendo Switch Online étant prévu en octobre .

Notez que la nouvelle manette Mega Drive aura aussi droit à ses boutons Home et Share et, évidemment, un port USB-C. En attendant, retrouvez quelques images des deux manettes sur cette page et plus d'infos sur notre news dédiée.

Source : Videogameschronicle