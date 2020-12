Overcooked 2 : le prochain jeu a essayer gratuitement sur Nintendo Switch

Pendant des années, les services en ligne des consoles Nintendo ont été gratuits. Mais il étaient peu nombreux et surtout très archaïques avec le fameux système des codes ami (dont on ne s'est pas tout à fait débarrassé.) Depuis la sortie de la Nintendo Switch, pour jouer en ligne sur la console de Nintendo, il faut s'acquitter d'un abonnement au Nintendo Switch Online avec trois formules possibles : un abonnement pour un mois à 3,99 € , pour trois mois à 7,99 € ou encore pour un an à 19,99 . Le service propose aussi de nombreux avantages dont la possibilité d'accéder au catalogue de jeux NES et Super Nintendo en ligne (voir détails ici) Régulièrement, le service permet aussi d'accéder à un jeu gratuitement pendant une période donnée, généralement une semaine. Ainsi Celeste, Mario Tennis ACES ou encore Overwatch ont été entièrement accessibles aux abonnés pendant sept jours avec la possibilité ensuite d'acheter le jeu a tarif préférentiel. Une bonne initiative qui permet aux joueurs de découvrir les titres sélectionnés en profondeur, bien plus qu'avec une démo.

Aujourd'hui on apprend que le prochain jeu à bénéficier de l'offre sera Overcooked 2 et qu'il sera donc disponible entièrement du 7 au 13 décembre prochain . Alors attention, pour le moment, l'annonce n'a cependant été faite qu'au Japon mais logiquement le jeu devrait aussi être annoncé en Europe et aux Etats-Unis (les dates de disponibilités pourraient cependant être différentes.) Evidemment, nous vous tiendrons au courant.