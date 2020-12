Nintendo Switch : après la mise à jour 11.0.0, les joueurs rejettent la nouvelle icône de menu Nintendo Switch Online

Il y a deux jours, les possesseurs de Nintendo Switch ont eu la bonne surprise de découvrir une nouvelle mise à jour pour leur console ajoutant quelques features sympas et surtout une nouvelle icône dans la barre d'icônes du menu de la console (voir tous les détails de la mise à jour ICI.) Une icône permettant d'accéder directement à l'application Nintendo Switch Online (NSO) permettant de s'abonner mais aussi de retrouver les jeux et les événements en ligne de la console. Une bonne idée en soi sauf que l'icône dénote fortement par rapport aux autres icônes de la barre, beaucoup plus épurées. Un choix curieux qui a été vivement critiqué par certains joueurs (surtout US) sur les réseaux sociaux (voir quelques tweets ci-dessous) beaucoup ne comprenant pas pourquoi Nintendo n'avait pas créé une icône dédiée au menu plutôt que de reprendre le logo du NSO ?

Et si la réponse est probablement dans la question (pour permettre une meilleure identification) il n'en reste pas moins qu'il est vrai que le contraste n'est pas très heureux... Mais bien évidemment, comme d'habitude, nous vous en laissons juge et, d 'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

THE NSO ICON IS SO OUT OF PLACE #NintendoSwitch pic.twitter.com/SNiBXmOaSg — Desi @ Ring Fit!!! (@symbolscramble) December 1, 2020

Pas terrible cette nouvelle icône Nintendo Switch Online. Je comprends l'intérêt, mais ce design ne colle pas avec le reste. #NintendoSwitch pic.twitter.com/j5cNIZkGUJ — Fro VR Edition (@FrostisAdvance) December 1, 2020

Ca me trigger de ouf. C'est quoi ce logo Nintendo Switch Online qui respecte pas du tout la cohérence graphique de l'interface dans la dernière MAJ #NintendoSwitch ? ???? pic.twitter.com/wzxL5Zmufb — Julien Dachaud (Newtiteuf) (@Newtiteuf) December 1, 2020

THE NSO ICON IS SO OUT OF PLACE #NintendoSwitch pic.twitter.com/SNiBXmOaSg — Desi @ Ring Fit!!! (@symbolscramble) December 1, 2020

The graphic designer in me dislikes the discontinuity here: pic.twitter.com/0OD7Oo9w8x — Stephen J. Plant (@StephenJPlant) December 1, 2020

This looks so forced and unnecessary. pic.twitter.com/BLlJVIs3Ze — ????️‍⚧️????June????????️‍⚧️ (@Cibles_) December 1, 2020