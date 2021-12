Les jeux Commodore 64 de retour sur Nintendo Switch

Nous allons vous parler d'un temps que les moins de vingt ans quarante ans ne peuvent pas connaître ! C'est le temps du Commodore 64, un ordinateur 8bits dont le succès phénoménal au cours des années 80 (avec près de 22 millions d'exemplaires écoulés dans le monde) est du notamment à son catalogue de jeux divers et variés. Des jeux jouables au clavier qui faisaient littéralement entrer l'arcade dans les chambres des jeunes ados branchés d'alors (d'après ce qu'on nous a raconté, bien sûr...) Parmi les milliers de titres du catalogue Commodore 64 (ou C64 pour les intimes) de nombreux hits comme Commando, Choplifter! Dig Dug, Burger Time, Manic Mansion, Donkey Kong, Ghosts 'n Goblins, Impossible Mission ou encore The Great Giana Sisters... Depuis, certains de ces titres sont réapparus sur console Nintendo; plus précisément sur Nintendo Wii via la Console Virtuelle... Et il se pourrait bien qu'ils reviennent bientôt, cette fois-ci, sur Nintendo Switch. En effet, dans un post publié sur les réseaux sociaux, Thalamus Digital, un éditeur indépendant orienté rétro a expliqué avoir "écouté" les demandes de fans au sujet de la publication des jeux C64 sur Nintendo Switch, nous donnant rendez-vous en 2022 .

Alors les jeux C64 vont-ils revenir sous forme de compilation ou via un nouveau pack additionnel du Nintendo Switch Online... Encore un peu de patience, avant de le découvrir.