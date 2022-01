The Legend of Zelda : Majora's Mask débarquera sur Nintendo Switch en février

Vous le saviez probablement déjà, Nintendo a récemment mis à jour son service de jeu en ligne en ajoutant un Pack Additionnel à son service de Nintendo Switch Online. Ce nouveau Nintendo Switch Online + Pack Additionnel a la particularité d'ajouter (moyennant un plus gros pécule) quelques jeux ​Nintendo 64 (avec aussi des jeux Megadrive) à son catalogue de jeux disponibles "gratuitement" pour les abonnés à ce service. Après Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time ou encore tout récemment Banjo & Kazooie c'est la suite de "Zelda 64" qui va arriver prochainement dans ce catalogue. En effet, Nintendo vient d'annoncer que The Legend of Zelda : Majora's Mask viendra hanter les abonnés dès le mois de février prochain .

Aussi légendaire que son ainé, Majora's Mask aura su marquer les fans de la saga au fer rouge de par son ambiance, son univers et son histoire, nul doute que les fans seront comblés d'apprendre son imminent retour. Saurez-vous empêcher la lune de tomber sur Termina ?

Le temps vous est compté pour empêcher l'apocalypse dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask, qui rejoindra le catalogue Nintendo 64 du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel en février !

Rappelons les prix de ce nouvel abonnement :

Abonnement Individuel Nintendo Switch Online + Pack Additionnel : 39,99€ / an

Abonnement familial Nintendo Switch Online + Pack Additionnel : 69,99€ / an