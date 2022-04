L'abonnement Nintendo Switch Online n'aura plus l'option "renouvellement automatique" activée par défaut

Lorsque vous vous abonniez au Nintendo Switch Online, peu importe l'offre, l'option de "renouvellement automatique" était directement activée et vous deviez, pour ne pas en bénéficier, la décochez vous-même. Cette option permet d'être abonné "à vie" au service en payant votre abonnement mensuel ou annuel sans intervention de votre part, ce qui peut être pratique mais aussi gênant. En effet bon nombre d'abonnés au service voient leurs abonnements automatiquement renouvelés, les ayant bien souvent oubliés et découvrant la mauvaise surprise sur leurs factures. Ce "renouvellement automatique" de base activé ne l'est plus.

Nintendo vient en effet de changer ce paramètre et l'option sera désormais à activer et non plus à désactiver d'office. Plus question d'oublier cet abonnement et de vous retrouver dos au mur, le "renouvellement automatique" sera à activer vous-même et l'on ne pourra plus dire que Nintendo nous a eu par fainéantise ou via le phénomène des "abonnés fantômes". Ce changement a eu lieu grâce à une enquête du CMA anglais (Competition & Markets Authority) qui correspond en France a la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Michael Grenfell, le directeur exécutif de l'application des lois pour le compte du CMA a déclaré à ce propos :

À la suite de nos enquêtes, un certain nombre de changements ont été apportés dans ce secteur pour protéger les clients et aider à résoudre les problèmes liés au renouvellement automatique des abonnements. L'annonce d'aujourd'hui conclut donc nos enquêtes sur le secteur des jeux vidéo en ligne. Les entreprises d'autres secteurs qui proposent des abonnements à renouvellement automatique devraient revoir leurs pratiques pour s'assurer qu'elles sont conformes à la loi sur la protection des consommateurs.

