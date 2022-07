Plus de jeux N64 sont prévus sur Nintendo Switch

Depuis octobre 2021 , une poignée de jeux N64 est disponible via une application dédiée téléchargeable dans le Pack additionnel du Nintendo Switch Online (voir les infos ICI.) Si au départ, il y avait 10 jeux, Nintendo en a par la suite ajouté plusieurs à dose homéopathique notamment PAPER MARIO, ZELDA MAJORA'S MASK, BANJO-KAZOOIE, KIRBY 64 ou encore POKEMON SNAP. Le dernier, en date, Pokémon Puzzle League est d'ailleurs disponible depuis aujourd'hui (voir là pour les détails.) Par contre, pour le moment, aucun autre titre n'est prévu pour l'application. Cependant, pas de panique puisque Nintendo a tenu à rassurer les joueurs via les réseaux sociaux que "plus de jeux N64 allait être ajoutés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Il est vrai que le catalogue de la N64 est riche en jeux divers et variés qu'on aimerait bien retrouver sur notre console préférée. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire à quel(s) jeu(x) vous aimeriez (re)jouer sur Nintendo Switch dans les commentaires.

More #Nintendo64 games will be added to #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack. Stay tuned!