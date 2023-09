F-ZERO 99 : des nouveaux modes en approche ?

Sorti dans la foulée de son annonce lors du dernier dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), F-ZERO 99 est un rêve de joueur. Le jeu original sorti en 1990 sur Super Nintendo, est de retour dans une version rétro assez ahurissante permettant de participer à des courses en ligne réunissant 99 joueurs , façon battle royale !

Accessible gratuitement, en exclusivité pour les abonnés au Nintendo Switch Online, F-ZERO 99 comporte déjà plusieurs modes notamment le mode Principal, le mode Grand Prix ou encore le mode Combats par équipe. mais il est possible que d'autres modes soient ajoutés au fil des mois. En effet, le datamineur OatmealDome a farfouillé dans les fichiers du jeu et trouvé des traces de modes inédits comme le mode Arcade (qui rajouterait des portes de téléportation dans les circuits) et un mode Survie. Un autre datamineur, LuigiBlood, a par ailleurs, relevé la mention d'une course additionnelle provenant du Satellaview, une extension de la Super Nintendo, permettant de télécharger du contenu supplémentaire pour les jeux, sortis uniquement au Japon.

Alors retrouverons-nous prochainement ces nouveautés dans F-ZERO 99 ? On sait déjà, grâce au site officiel japonais que des mises à jour sont prévus fin septembre et mi-octobre et qu'elles rajouteront de nouvelles courses provenant des Queen League et King.League. Evidemment, on vous tiendra au courant.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de F-ZERO 99 en commentaires.

La vitesse des courses F-ZERO... à la sauce battle royale ! 99 machines sur le circuit, mais il n'en restera qu'une ! F-ZERO 99 vous propose de retrouver l'intensité du jeu original sur Super NES dans un format en ligne pour encore plus d'action. Affrontez des pilotes du monde entier et soyez la dernière machine à quitter la course ! F-ZERO 99 est une exclusivité réservée aux abonnés Nintendo Switch Online. Dépassez vos rivaux en vitesse... et en longévité Affrontez 98 autres machines sur le circuit dans cette version revisitée du jeu original sur Super NES. Gardez un œil sur votre jauge d'énergie pendant la course pour négocier votre survie aussi bien que vous négociez les virages. Défendez-vous en faisant des attaques tournantes et collectez des super étincelles pour survoler (dans tous les sens du terme) la compétition en empruntant la voie céleste. De nombreuses façons de jouer Le mode principal de F-ZERO 99 n'est pas le seul mode de jeu disponible. Jouez pour gagner des tickets qui vous donneront accès aux modes « Petit Prix » et « Grand Prix » qui apparaissent à des horaires bien précis et vous mettent au défi de vous qualifier dans une série de courses. Les modes « Combats par équipes » et « Circuits pros » alternent également au fil de la journée. Vous pouvez aussi vous échauffer dans le mode « Entraînement » et faire la course contre votre fantôme. Personnalisez votre machine Excellez dans les courses et relevez des défis pour améliorer votre niveau de compétence et accéder à davantage d'options de personnalisation. Créez une machine F-ZERO à votre image en y ajoutant des autocollants, et en changeant sa couleur ainsi que celle de son turbo. Accomplissez les prouesses listées sur votre carte de pilote pour débloquer des arrière-plans et des badges.

Pour rappel, retrouvez les différentes formules d'abonnement au Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

