Nintendo Switch : la mise à jour 11.0.0 cache un petit clin d'œil anniversaire

Hier, la Nintendo Switch a reçu une mise à jour qui l'a fait passer en version 11.0.0. Une mise à jour qui a ajouté pas mal de petites features pour simplifier la vie des possesseurs de la console (voir ici.) Parmi les nouveautés, l'inclusion, via le menu, de l'application Nintendo Switch Online permettant de retrouver toutes les infos concernant le jeu en ligne sur Switch. Si vous êtes allé y faire un tour, peut-être avez-vous remarqué un détail comme Nintendo aime en dissimuler parfois dans ces créations : un petit gâteau (pour ne pas dire un petit macaron) d'anniversaire qui apparait de temps en temps à côté des titres des jeux NES et Super Nintendo lorsque (à priori) vous faîtes défiler la liste rapidement. C'est aléatoire et vous donne une petite idée, pour les plus jeunes, du nombre d'années séparant la sortie de certains jeux de votre naissance et, pour les plus vieux, de l'âge que vous aviez à ce moment-là. De quoi vous donner un bon coup au moral, merci Nintendo !

Pour voir ce petit détail très "Nintendo-esque", retrouvez la vidéo de GameXplain ci-dessous.

Source : Youtube