GoldenEye 007 : le hit de la N64 bientôt réédité sur... Xbox

Lorsque l'on évoque l'époque de la Nintendo 64, de nombreux hits nous viennent à l'esprit; ceux développés par Nintendo, bien sûr comme Zelda Ocarina of Time ou encore Super Mario 64 mais aussi ceux développés par le studio anglais Rare. Un "petit" studio qui en quelques années à peine, va littéralement inonder la console 64bit de Nintendo de titres divers et variés: Banjo-Kazooie et sa suite Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing, Jet Force Gemini, Mickey Speedway USA ou encore le délirant Conker's Bad Fur Day. Mais Rare, c'est aussi GoldenEye 007 un FPS mâtiné d'infiltration d'une intelligence "rare" et d'une classe folle. Souvent imité, rarement égalé (si ce n'est par sa suite Perfect Dark) GoldenEye 007 a une place particulière dans le cœur des gamers... Seulement, ces dernières années, le jeu original s'est fait discret. Alors que Rare et son catalogue de jeux ont été rachetés par Microsoft, le titre n'est jamais réapparu. Et cela, même dans la compilation rare replay réunissant près de 30 titres du studio. Il y a bien eu des rumeurs mais elles ne se sont jamais concrétisées. Cependant, il se pourrait que cela change très vite. En effet, il semblerait qu'une réédition (?) du jeu original soit prévue prochainement sur les console Xbox si on en croit les images des différents dénichées sur le net... Evidemment, il faudra attendre une annonce officielle pour en savoir plus mais en attendant, on peut mettre cette nouvelle en parallèle avec l'annonce il y a peu de "l'interdiction" du jeu en Allemagne (voir détails ici) mais aussi avec l'arrivée de Banjo-Kazooie sur le Nintendo Switch Online... Peut-être qu'un accord a finalement (enfin) été trouvé par Nintendo et Microsoft... Dans ce cas, peut-on espérer que GoldenEye 007 finisse aussi par débarquer sur Nintendo Switch ? Seul l'avenir nous le dira.

Rappelons que GoldenEye 007 est sorti initialement en 1997 et que donc, cette année, le titre fête ses 25 ans.

a few more Xbox Achievement pics of GoldenEye 007 pic.twitter.com/TFROZ6SMrh — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022

here are some achievement pics for the Xbox GoldenEye 007 achievements pic.twitter.com/dHEXgIv4Zv — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022

an Xbox Achievement list for GoldenEye 007 has popped up https://t.co/7oaXNAq0Gr pic.twitter.com/OlTia6hZal — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022

Source : Trueachievements