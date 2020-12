Fire Emblem : Shadow Dragon & the Blade of Light est désormais disponible sur Nintendo Switch

Comme vous le savez cette année, en plus de fêter les 35 ans de la franchise Super Mario, la saga Fire Emblem fête elle de son côté ses 30 ans. Une série qui aura eu du mal à s'imposer en Occident à ses débuts. Nintendo a voulu rendre hommage à cette saga mythique et incontournable aujourd'hui via le portage de son premier opus sorti sur NES au Japon le 20 avril 1990 à savoir Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light​.

Disponible dès aujourd'hui pour 5,99€ sur l'eshop de la Nintendo Switch jusqu'au 31 mars 2021 , le jeu est un portage un peu fainéant car il propose uniquement les textes en anglais. Un portage qui fera plaisir aux fans de la série mais qui aura du mal à trouver son public à cause de sa traduction. On regrettera aussi le fait qu'il ne soit pas rendu disponible "gratuitement" via le l'abonnement Nintendo Switch Online. Sans plus tarder découvrez le trailer de lancement de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light​ ci-dessous.

Marquez les 30 ans de la série Fire Emblem ! Incarnez Marth et recrutez certains des personnages les plus populaires de la série Fire Emblem dans leur version en 8 bits dans Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sur Nintendo Switch ! Parcourez les 25 chapitres de ce classique du jeu de rôle tactique de la Famicom, localisé* et disponible pour la première fois en Europe. Suivez le conte épique de Marth Découvrez les débuts modestes de Marth, alors réfugié à Talys, et suivez son ascension au rang de héros d'Akaneia au cours de ce récit épique qui vous demandera de défendre le royaume de Talys avant de faire face au terrible dragon de l'ombre ! Marth aura bien du mal à relever tous ces défis seul... Heureusement il pourra compter sur tout un groupe d'alliés à ses côtés parmi lesquels figurent Tiki, Minerva ainsi que le trio des Ailes-Blanches pour n'en citer que quelques exemples ! Découvrez les origines de Fire Emblem Faites votre sélection parmi 50 personnages jouables et découvrez les racines du système de jeu stratégique qui définit encore aujourd'hui l'identité de la série Fire Emblem. Sélectionnez les unités et classes qui sont les mieux taillées pour la mission qui vous attend et approchez les personnages présents sur le champ de bataille pour forger des relations avec eux, voire les enrôler dans votre armée. Vous avez fait une erreur et l'un de vos personnages favoris a connu une fin tragique ? Les nouvelles fonctionnalités de retour en arrière et de sauvegarde et chargement rapides vous facilitent les choses en cas de besoin ! Personnages classiques Faites votre choix parmi 50 personnages et 20 classes pour élaborer la stratégie parfaite pour le prochain chapitre. Voici quelques-uns des alliés et adversaires que vous croiserez sur votre route. Marth

Shiida

Minerva

Nabarl

Medeus

Incarnez Marth et découvrez les origines de cette saga qui fête ses 30 ans dans Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, maintenant disponible !



Achetez le jeu : https://t.co/gxGZD9C3nP pic.twitter.com/yLQ1hVj2us — Nintendo France (@NintendoFrance) December 4, 2020

Source : Nintendo