Nintendo Switch : Nintendo dévoile de nouveaux bundles pour les fêtes - Tous les détails

Pour les fêtes, en Europe, Nintendo sort trois nouveaux bundles de Nintendo Switch. Un bundle avec Nintendo Switch Sports (pré-installé), la sangle de jambe et une Nintendo Switch (standard) et deux Nintendo Switch Lite collector aux couleurs d'Animal Crossing avec le jeu Animal Crossing : New Horizons ((pré-installé) + un code de 3 mois pour un abonnement au Nintendo Switch Online. Ces bundles seront disponibles à la vente le 20 octobre prochain. Retrouvez des images sur cette page.

Notez que ces bundles sortent aussi aux Etats-Unis, à la différence qu'à la place de Nintendo Switch Sports, le bundle Nintendo Switch (standard) inclut Mario Kart 8 Deluxe (voir image). Par ailleurs, pour mémoire, la Nintendo Switch - Modèle OLED - Edition Mario (Rouge) sort le 6 octobre prochain.