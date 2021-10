GoldenEye 007 le hit inoubliable de la N64 bientôt de retour sur Nintendo Switch ?

Il y a de l'espoir. GoldenEye 007, l'inoubliable jeu de la Nintendo 64 sorti en 1997 et qui reste, encore aujourd'hui (avec Perfect Dark autre classique de l'ère N64, souvent mésestimé) l'un des sommets des jeux développés par Rare lors de son époque Nintendo, avant son rachat en 2002 par Microsoft, n'est (à priori) désormais plus interdit en Allemagne. Comme vous le savez peut-être, la législation allemande concernant les jeux vidéo est très stricte envers les jeux violents afin de protéger les enfants. Une sévérité qui peut d'ailleurs impacter la sortie de certains jeux sur l'eShop européen de la Nintendo Switch, comme on l'a vu dernièrement avec le jeu Dying Light Platinum Edition.

Apparemment, depuis sa sortie, GoldenEye 007 était inscrit sur la liste des jeux nocifs pour les jeunes en Allemagne, l'empêchant d'embrasser un large public. Cependant, plusieurs sources semblent indiquer que ce n'est plus le cas. Un utilisateur du forum Reddit, Reddit Shin_Ken explique qu'un "partenaire de Nintendo" a demandé la réévaluation du jeu de façon à ce qu'il soit extrait de cette liste- ce qui a été fait. Evidemment, une telle requête (qui devance la réévaluation automatique qui aurait du avoir lieu en 2022) ne peut que laisser penser que Nintendo a des projets pour GoldenEye 007.

Et le projet le plus évident qui nous vient à l'esprit est la sortie de GoldenEye 007 via le Pack additionnel du Nintendo Switch Online. On sait déjà que Banjo-Kazooie, autre perle de Rare, sera prochainement disponible dans le Pack, signifiant qu'un accord a forcément été passé avec Microsoft. Donc pourquoi pas aussi GoldenEye 007 (et les autres titres Rare du catalogue N64 comme Perfect Dark, Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day, Jet Force Gemini, Diddy Kong Racing, Mickey Speedway USA...) ?

En attendant, de le découvrir (ou pas) n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et si vous espérez retrouver GoldenEye 007 sur Nintendo Switch avec les autres titres N64 du Pack additionnel

Source : Nintendolife