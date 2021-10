Pourquoi Dying Light Platinum Edition est introuvable sur l'eShop de la Nintendo Switch ?

On vous l'a annoncé, plus tôt dans la journée, Dying Light Platinum Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch. Jeu de zombie en monde ouvert, le titre, déjà fort apprécié depuis sa sortie en 2015 sur Xbox One et PS4, Dying Light a semble-t-il été particulièrement soigné pour son arrivée sur la console de Nintendo si on en croit le rapport élogieux publié par Digital Foundry. Cependant, si, tout d'un coup, il vous prend l'envie de jouer au jeu et de l'acheter sur l'eShop de la Nintendo Switch, vous risquez d'avoir un petit souci...

En effet, bien que le jeu soit sorti officiellement hier , il n'est toujours pas disponible sur l'eShop européen de la Nintendo Switch. Et, à priori, ce n'est pas sûr qu'on l'y trouve un jour... Et cela, à cause de la législation allemande sur les jeux vidéo qui est très stricte envers les jeux violents. Il faut se rappeler que l'eShop de Nintendo Europe est enregistré en Allemagne et comme Dying Light est interdit à la vente en Allemagne, il est impossible de sortir le jeu sur l'eShop de tous les pays d'Europe (mais aussi d'Australie et de Nouvelle-Zélande.)

Par contre, contrairement à l'Allemagne, le jeu a été classé en France (PEGI 18) et il peut donc sortir en magasin. C'est pour le moment, la seule façon de se procurer le jeu en Europe (à moins de passer par l'eShop US.) Néanmoins, sur Eurogamer, un responsable de Techland a expliqué qu'il y avait en ce moment même des tractations pour lever l'interdiction :

"Si vous parlez de la version numérique, en raison de la nature du contenu, la version numérique du jeu est actuellement interdite en Allemagne où la boutique en ligne européenne est officiellement enregistrée. Cela rend impossible la distribution officielle du jeu dans les pays européens. et aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous travaillons actuellement avec notre partenaire et les autorités locales pour lever l'interdiction dès que possible. "

Ce n'est pas la première fois que la législation allemande s'invite sur nos consoles Nintendo. Il y a, déjà, neuf ans, les jeux PEGI 18 s'étaient retrouvés pendant un temps accessibles uniquement la nuit sur l'eShop de la Wii U. Finalement, une solution avait été trouvée... Espérons que ce soit le cas avec cette nouvelle affaire. En attendant, pour jouer à Dying Light sur Switch, il faudra se tourner vers les versions boîtes (voir notamment notre lien Partenaire.)

Source : Eurogamer