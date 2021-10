Dying Light Platinum Edition - Découvrez les 30 premières minutes du jeu sur Nintendo Switch

Nous y sommes, le jeu Dying Light Platinum Edition est officiellement disponible sur Nintendo Switch en version physique, à contrario de la version eShop qui n'apparait pas encore à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ayant pu bénéficier d'un exemplaire du jeu généreusement envoyé par Techland, nous vous faisons découvrir ci-dessous les 30 premières minutes de gameplay, pour que vous ayez un aperçu de ce à quoi ressemble cette version Nintendo Switch.

Point important, nous jouons actuellement avec le doublage anglais. Chaque langue est à télécharger gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch. Mais étant donné que le jeu n'est pas présent sur l'eShop Français à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous avons téléchargé après-coup le français en ayant utilisé un compte eShop américain.

Maintenant, l'édition ultime et la plus riche en contenu du jeu de survie face à des zombies à succès de Techland envahit enfin la Nintendo Switch.

Le jeu arrive sur Switch avec de toutes nouvelles fonctionnalités préparées spécialement pour cette plateforme, comme le rumble HD, l'écran tactile, la visée gyroscopique, le co-op local et en ligne, et les contrôles de mouvement. Dying Light Platinum Edition contient plus d’une centaine d’heures de gameplay en solo, avec encore plus de contenu inoubliable quand les joueurs explorent le monde avec des amis en mode co-op.

La platinium Edition comprend :