Dying Light 2 Stay Human - Cloud Version est disponible sur Nintendo Switch... ou presque

Après un Dying Light Platinum Edition qui avait surpris les joueurs par la qualité de son portage sur Nintendo Switch, les équipes de Techland, revient en 2022 avec Dying Light 2 Stay Human. Si les consoles actuelles ont le droit de découvrir le jeu de le manière traditionnelle, sur Nintendo Switch il faudra le faire avec la technologie du cloud gaming. Dying Light 2 Stay Human - Cloud Version est censé être disponible officiellement depuis le 4 février 2022, mais en Europe on se heurt une fois de plus à un mur...

Souvenez-vous, à cause de la législation allemande sur les jeux vidéo qui est très stricte envers les jeux violents. et du Nintendo eShop Européen enregistré en Allemagne, Dying Light est interdit à la vente en Allemagne et il est impossible de sortir le jeu sur l'eShop de tous les pays d'Europe (mais aussi d'Australie et de Nouvelle-Zélande.) Si pour le premier opus on pouvait toujours se rabattre sur la bonne vieille version physique, pour Dying Light 2 Stay Human - Cloud Version cela est beaucoup moins évident...

A voir si Techland arrivera à faire sauter rapidement cette interdiction, mais vu que le souci n'est toujours pas réglé avec le premier opus, cela semble compromis... Il faudra donc créer un compte eShop Américain pour pouvoir profiter de leur version Cloud pour le moment.

Source : Nintendo