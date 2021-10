Dying Light Platinum Edition - L'édition ultime du jeu de Techland vous attend sur Nintendo Switch

Qui n'a jamais rêvé de mêler Parkour et extermination de zombie ? Issu du studio Techland et sorti initialement en 2015, le jeu Dying Light s'offre cette année une nouvelle version repensée pour la Nintendo Switch, sobrement intitulée Dying Light Platinum Edition. Outre le fait d'avoir bluffé l'équipe de Digital Foundry avec les performances de cette version hybride, Dying Light Platinum Edition propose également quelques nouveautés non-négligeables pour apprécier le jeu au mieux sur la console de Nintendo. Enfin disponible en version physique et sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de Dying Light Platinum Edition ci-dessous.

Maintenant, l'édition ultime et la plus riche en contenu du jeu de survie face à des zombies à succès de Techland envahit enfin la Nintendo Switch. Le jeu arrive sur Switch avec de toutes nouvelles fonctionnalités préparées spécialement pour cette plateforme, comme le rumble HD, l'écran tactile, la visée gyroscopique, le co-op local et en ligne, et les contrôles de mouvement. Dying Light Platinum Edition contient plus d’une centaine d’heures de gameplay en solo, avec encore plus de contenu inoubliable quand les joueurs explorent le monde avec des amis en mode co-op. La platinium Edition comprend : Dying Light – le jeu complet multiprimé.

Dying Light: The Following – une immense extension avec une nouvelle histoire, une grande carte originale, et un buggy personnalisable à conduire.

Dying Light: Bozak Horde – un mode de jeu difficile avec sa propre histoire secondaire.

Cuisine & Cargo – deux zones de quarantaine supplémentaires.

Ultimate Survivor Bundle – un pack de tenues et d’armes exclusives.

Hellraid – un nouveau mode de jeu qui se déroule dans un univers dark-fantasy.

Un grand ensemble de skins et d’armes qui rendront le massacre de zombies encore plus fun.