Dying Light Platinum Edition - La chasse aux zombies ouvrira le 19 octobre sur Nintendo Switch

Que les amateurs de parkour et de d'élimination de zombies se réjouissent ! Techland vient de dévoiler le tout premier trailer de Dying Light Platinum Edition exclusivement dédié à la version Nintendo Switch. Officiellement confirmé par Techland fin août, le titre a enfin le droit à sa date de sortie, désormais fixée au 19 octobre 2021 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

Techland a présenté au public le trailer de gameplay sur la console Switch et a révélé certaines des toutes nouvelles fonctionnalités qui ont été préparées spécialement pour cette plateforme : Le rumble HD, l'écran tactile, la visée gyroscopique, le co-op local et en ligne, et les contrôles de mouvement.