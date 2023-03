Virtuos, le studio derrière les portages de Nier Automata et de Dying Light parle de sa manière de porter ces jeux sur Nintendo Switch

Dans un récent entretien avec le célébrissime média japonais Famitsu, Virtuos, le studio qui s'est dernièrement occupé des portages de L.A. Noire, de Dying Light Platinum Edition ou encore du tout récent NieR:Automata The End of YoRHA Edition est revenu sur son approche pour porter de tels jeux sur la console hybride qu'est la Nintendo Switch. Voici un extrait de cet entretien :

On pourrait dire que Virtuos s'en sort très bien.

Gilles : Il faut noter que la Nintendo Switch est une plateforme importante pour Virtuos, du point de vue du marché. Lorsque les développeurs décident de sortir des jeux sur plusieurs consoles domestiques, ils les développent souvent pour la PlayStation 5 ou la Xbox Series X/S en interne, puis se tournent vers la Nintendo Switch. Beaucoup se débattent avec ce processus de portage, mais Virtuos a d'abord travaillé dans la création d'actifs, donc nous connaissons bien ce domaine. Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs sur notre travail de direction sur les ports Nintendo Switch de jeux tels que Dying Light : Platinum Edition et NieR : Automata The End of YoRHa Edition.

Vous avez donc un grand savoir-faire en matière de portage. Quelles sont les astuces du métier que vous connaissez ?

Gilles : Quand on travaille sur un portage, on veut que le code soit optimisé pour la Switch. Cependant, il n'existe pas de solution miracle : il faut créer une méthode personnalisée pour chaque titre. Notre première étape consiste à faire tourner le jeu sur la Switch, ce qui nous permet de repérer et de combattre tout problème qui se présente, par exemple : "Les processeurs sont très sollicités à ce stade, essayons ceci". Pour cela, nous utilisons notre expérience acquise au fil des années de remasterisation.